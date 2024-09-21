Bakan Tekin'den Son Açıklama Geldi: Öğretmen Ataması Mülakat Sonuçları Sızdı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen alımında yapılan mülakatlara ilişkin büyük bir skandala imza atmış ve 20 bin öğretmen ataması öncesi mülakat sonuçlarını yayınlamış kısa bir süre sonra ise kaldırmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada, sözleşmeli öğretmen atamalarının bir yanlışlık sonucu sızdırıldığını açıkladı.

CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Tekin, sözleşmeli öğretmen atamalarının mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdığını söyleyerek, bu durumu araştırmak üzere sızdıran kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tekin konuya ilişkin şunları söyledi:

"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı."

'MÜLAKATLARDA HUKUKSUZLUĞA KARŞI TEDBİR ALDIK'

Bakan Tekin, kamuoyunda sık sık eleştirilen mülakatla öğretmen alımına ilişkin ise, "Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun yüzde 50'sinin KPSS, yüzde 50'sinin mülakatla oluşmasını istedik. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Tekin, okullardaki temizlik sorununa ilişkin de konuşurken, "Pazartesi itibarıyla 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz” diye konuştu.

Canlı yayındaki açıklamalarında okullarda talep edilen ‘kayıt parasının’ yasal olmadığını vurgulayan Tekin, "Bir okul müdürünün, 'ben bu öğrenciyi kayıt yapmıyorum' deme lüksü yok” dedi.