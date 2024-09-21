Bakan Tekin'den Son Açıklama Geldi: Öğretmen Ataması Mülakat Sonuçları Sızdı mı?

MEB'in dün sözleşmeli öğretmen alımında mülakat sonuçlarını sızdırmasının ardından Bakan Tekin'den açıklama geldi. Tekin konuya ilişkin açıklamasında, "Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Tekin'den Son Açıklama Geldi: Öğretmen Ataması Mülakat Sonuçları Sızdı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen alımında yapılan mülakatlara ilişkin büyük bir skandala imza atmış ve 20 bin öğretmen ataması öncesi mülakat sonuçlarını yayınlamış kısa bir süre sonra ise kaldırmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada, sözleşmeli öğretmen atamalarının bir yanlışlık sonucu sızdırıldığını açıkladı.

CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Tekin, sözleşmeli öğretmen atamalarının mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdığını söyleyerek, bu durumu araştırmak üzere sızdıran kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tekin konuya ilişkin şunları söyledi:

"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı."

'MÜLAKATLARDA HUKUKSUZLUĞA KARŞI TEDBİR ALDIK'

Bakan Tekin, kamuoyunda sık sık eleştirilen mülakatla öğretmen alımına ilişkin ise, "Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun yüzde 50'sinin KPSS, yüzde 50'sinin mülakatla oluşmasını istedik. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Tekin, okullardaki temizlik sorununa ilişkin de konuşurken, "Pazartesi itibarıyla 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz” diye konuştu.

Canlı yayındaki açıklamalarında okullarda talep edilen ‘kayıt parasının’ yasal olmadığını vurgulayan Tekin, "Bir okul müdürünün, 'ben bu öğrenciyi kayıt yapmıyorum' deme lüksü yok” dedi.

MEB'den Büyük Skandal! İddia: Mülakat Sonuçlarını Yayınlayıp Birden KaldırdılarMEB'den Büyük Skandal! İddia: Mülakat Sonuçlarını Yayınlayıp Birden KaldırdılarEğitim

Etiketler
Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mülakat
Son Güncelleme:
Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız
Malatya’da Kamyon Kazasında İki Yaralı Malatya’da Kamyon Kazasında İki Yaralı
Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Öldü Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Öldü
2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu! 2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu!