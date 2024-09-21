Malatya’da Kamyon Kazasında İki Yaralı

Malatya'da pancar yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya’da Kamyon Kazasında İki Yaralı

Kaza, Malatya’da havaalanı yolu Özal Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen pancar yüklü kanyon kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Kamyonda bulunan sürücü ve yanındaki yolcu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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