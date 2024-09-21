Tarihi Eser Arıyorlardı... Suçüstü Yakalandılar!

Aydın'da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışma gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Balat Mahallesi Kalabak Tepe mevkiinde M.T., S.A., Y.B. isimli 3 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaptıkları alanda yapılan aramada; muhtelif kazı malzemeleri, 1 adet jeneratör ve 5 adet tarihi obje ele geçirildi. Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA