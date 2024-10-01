Bakan Tekin'den Servis Skandalına Yanıt! En Ağır Yaptırım Geliyor

Diyarbakır'daki bir servisin bagajında öğrenci taşındığı görüntüler kamuoyunda tepki çekti. Bunun yaygın bir uygulama olup olmadığı merak konusu olurken, öğrenci taşımacılığında denetimsizlik tartışmaları doğdu. Türkiye gündemine oturan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tv100'e açıklamalarda bulundu.

'EN AĞIR YAPTIRIMI UYGULARIZ'

Bakan Tekin, taşımacılıkta ihale sistemi olduğunu belirterek, "Biz taşıma ihalesine çıkarken kriterlerimizi belirliyoruz. Araç içi kameradan personelin belgelerine kadar kriterlerle ihaleye çıkıyoruz. Bu şartlara uygun olduğunu ispat edenler de ihaleye çıkabiliyor. Bundan sorası ihaleyi bizden alan kişilerin usulsüzlükleridir. İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı da denetimlerini yapar, biz de ihalesini iptal ederiz. Bu konuyu tasvip etmemiz, sessiz kalmamız mümkün değil. Bu gibi durumlarla karşılaşan velilerimiz bize ihbarda bulunsunlar, en ağır yaptırımları uygularız. Dünkü görüntüleri de ihbar kabul ettik ve arkadaşlarımız konuyla ilgileniyor" diye konuştu.

'CHP'DEN PROSEDÜRE UYGUN BİR TALEP GELMEDİ'

Bakan Tekin, okullardaki hijyen tartışmaları sonrası CHP'den gelen "Okulları temizleyeme talibiz" açıklamasına da şu yanıtı verdi:

"CHP'den okullarımızdaki temizlik işleri ile ilgili bize prosedüre uygun bir talep gelmedi. Ne zaman geldi, Cumhuriyet Halk Partisi lideri kendi belediyelerine talimat verdiği zaman. Kim olduğu bilinmeyen insanlar, 'bir sabah okulu temizlemeye geldik' diyorlar. Biz her şeyin kriterini ve prosedürünü ayarlamak zorundayız. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Ankara'daki okulların temizlik işlerini biz yaptık' diyor ancak 21 okulu bir gün temizlemekle, 2200 okulu temizlemek aynı iş mi? Ankara'da 2200 okul var, bunu demek ahlaki nezaket kurallarına uygun mu?"

Kaynak: tv100