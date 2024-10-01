Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebekten Kötü Haber! Teyzesi Açıkladı

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu adli tıp raporuyla belirlendi. Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alındı.

Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde tedavisi sürüyor.

'BU ŞEKİLDE GİDERSE KAYBEDECEĞİZ'

Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, her gün bebeğin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi. Aldıkları son bilginin kendilerini üzdüğünü aktaran Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.' Ümidimiz sadece Allah'tan" dedi.

Akyüz, her gün babasının da Sıla bebeği gördüğünü belirtti.

Her gün bebeğin iyileşeceği umuduyla hastaneye geldiklerini anlatan Akyüz, "Güzel bir haber alma umuduyla geliyoruz. Haber aldıktan sonra dönerken ayaklarım bile tutmuyor. Yürüyecek dermanın kalmıyor. O kadar kötüyüz. Allah yardımcımız olsun. Tek isteğimiz bebeğin bir an önce sağlığına kavuşması" diye konuştu.

Akyüz, 24 gün boyunca kimseyle görüşmediklerini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA