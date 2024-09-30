Diyarbakır'da Skandal Görüntü: Öğrencileri Okula Bagajda Taşıdılar, Nefes Alacak Yer Yok

Diyarbakır’daki bir okul servisindeki skandal görüntü ‘pes’ dedirtti. Görüntüler, eğitimdeki denetim eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tv100 ekranlarında Kübra Par ile Ana Haber’de gündeme getirilen görüntülerde, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir okul servisinin daha fazla öğrenci almak için aracın bagajının kullanıldığı gözler önüne serildi.

Diyarbakır’dan gelen skandal görüntülerde çocukların bagaja konulduğu görüldü. Balık istifi gibi seyahat etmeye zorlanan çocukların konulduğu serviste, nefes alacak yer bulmak dahi güç. Çoğu öğrenci ise oturacak yer olmadığı için ayakta seyahat ediyor.

Diyarbakır’dan gelen görüntülere benzer görüntüler İstanbul’dan da gelirken, okul servislerine denetimlerin yetersizliği gözler önüne seriliyor.

Diyarbakır’dakine benzer görüntüler Türkiye’nin birçok ilinde de görülürken, eğitimdeki suistimaller; araca ek koltuk koymak, emniyet kemeri olmadan yolculuk yapmak ve hostes kullanmamak gibi pek çok sorun sık sık gündeme geliyor.

Eğitim danışmanı Can Uysal ise, denetimlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.