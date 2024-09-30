Bir İlde Eğitime Ara Verildi
Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli olacağı kaydedildi.
Bartın’da olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıların ardından harekete geçildi. Valilik, sosyal medyada yaptığı açıklamada eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Bartın Valiliği’nin açıklamasında "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.
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