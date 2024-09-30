Bir İlde Eğitime Ara Verildi

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli olacağı kaydedildi.

Son Güncelleme:
Bir İlde Eğitime Ara Verildi

Bartın’da olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıların ardından harekete geçildi. Valilik, sosyal medyada yaptığı açıklamada eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Bartın Valiliği’nin açıklamasında "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.

Etiketler
Bartın
Son Güncelleme:
Ezip Toz Haline Getirildiğinde Saçtaki Egzama, Kuruluk ve Kepeği Önlüyor Ezip Toz Haline Getirildiğinde Saçtaki Egzama, Kuruluk ve Kepeği Önlüyor
İstanbul'da Dehşet Veren Cinayet: Darp Ederek Bayılttılar, Elektrik Vererek Öldürdüler Darp Ederek Bayılttılar, Elektrik Vererek Öldürdüler
‘Anne Oldu İşini Yapamaz’ Deniliyordu: Seda Bakan Çocuk Yapmadan Önce Kime Danıştığını Açıkladı Çocuk Yapmadan Önce Kime Danıştığını Açıkladı
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe