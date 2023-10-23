Bakan Tekin öğretmenlerin yüreğine su serpti: MEB'den ara tatil için yeni karar

Yusuf Tekin, kasım ayında yapılacak seminerlerin sadece bu aya mahsus online olarak yapılacağını duyurdu.

Bakan Tekin öğretmenlerin yüreğine su serpti: MEB'den ara tatil için yeni karar

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Çalışma Dönemi yazısında, kasım ayındaki ara tatilde yapılacak seminerlerin, öğretmen ve diğer idarecilerin katılımıyla görev yapılan okullarda yüz yüze gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X(eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, seminerlerin sadece Kasım ayına özel online yapılacağını duyurdu.

Yusuf Tekin'in açıklaması şöyle:

"Değerli meslektaşlarım, Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum’da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım. Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Bir uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım."

Kaynak: Gerçek Gündem

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