Erdoğan'ın Hamas'a 'Türkiye'yi terk et' dediği iddia edilmişti: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlamayı Arapça yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X(eski Twitter) hesabından Arapça bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey Hamas yetkililerine Türkiye'yi derhal terk etme talimatı verdiği" iddiaları tamamen asılsızdır. Asılsız ve asılsız iddialara inanmayın" denildi.

إن الادعاءات بأن "الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان أمر كبار المسؤولين في حماس بمغادرة تركيا على الفور" عارية من الصحة تماما.



لا تصدقوا الادعاءات العارية من الصحة والكاذبة.⬇️ pic.twitter.com/8p2SHAlh8Q — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 23, 2023

İlgili paylaşıma konu olan haber, Al Monitör Türkçe'de Fehim Taştekin imzasıyla yayınlanmıştı.

Fehim Taştekin haberinde bir Hamas kaynağının açıklamalarına yer verilmişti

Haberde, "Ankara’da Filistinli bir kaynak, Al-Monitor’a Filistinlilerin yaşadığı hayal kırıklığını şöyle aktardı: 'Hamas dâhil Filistinli örgütler genel olarak Türkiye’nin tutumundan memnun kalmadı. Açıklamalar yetersiz bulundu. İsrail’in Ankara büyükelçisi bile Dışişleri’ne çağrılmadı. Türkiye tepkisini hissettirecek farklı bir adım atmadı. Bu açıkçası Filistinlilerin hoşuna gitmedi" denildi

Bunun yanında haberde, "dahası 7 Ekim’de Hamas’ın başlattığı saldırının haberini alır almaz İstanbul’da arkadaşlarıyla birlikte “şükür namazı” kılan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye nazikçe Türkiye’den gönderildi" bilgisine yer verildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem