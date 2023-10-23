'AKP, İYİ Parti ile anlaştı' iddiasına İYİ Parti'den yanıt

İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında konuk olduğu programda, 'çok güvendiği bir kaynağı' olduğunu belirterek eski partisiyle AKP'nin yerel seçimler için anlaşma yaptığı iddiasını öne sürmüş; Çıray, kaynağının kendisine "İYİ Parti'nin Türkiye'nin her yerinde aday çıkarması şartıyla, İzmir'de AKP'nin aday çıkarmama ihtimali tartışılıyor" dediğini söylemişti.

İYİ PARTİ'DEN YANIT

Çıray'ın iddialarına İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yanıt geldi.

Başkanlık Divanı toplantısı ardından basın toplantısı düzenleyen Zorlu, burada iddialara ilişkin "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir yanı yok. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bu iddiayı ortaya atanlara şu soruyu sormak isterim: CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı belli mi? Bu konuda bazı kafa karışıklıkları var. Bu konuyu daha fazla irdelemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKŞENER’İN TEPKİSİ 'GİZLİ' İFADESİNE

Genel Başkan Meral Akşener’in, geçtiğimiz haftaki grup toplantısı sonrası bir gazeteciye verdiği cevap ardından bazı meslek örgütlerinin kınama mesajları yayımladıkları hatırlatılan Zorlu, “Bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim. Genel Başkanımızın gazetecilik mesleği ile bu görevi yapan sizler gibi emektarlarla hiçbir sorunu olamaz. Aksine çok daha önem verdiğini yakından bilen biri olarak söylüyorum. Arkadaşımızın “gizli” ifadesi ile yönlendirme gayesine karşı gösterilmiş bir tepkiydi. Ancak son noktada, bu yemek konusunda, Ankara adaylığı ile seslendirilen iddialar tamamen gerçek dışıdır. Son derece nezaket çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir yemektir” yanıtını verdi.

"HİÇ BİR YETKİLİMİZ KATILMADI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da Altılı Masayı oluşturan partilerin il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldiğine yönelik haberler hatırlatılan Zorlu, “Bizim hiçbir yetkilimiz, temsilcimiz bahsedilen toplantıda yer almadı. Herhangi bir davet de tarımıza gönderilmemiştir” dedi.

GAZZE’YE YARDIM: 'THY İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ'

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından Gazze’ye ulaştırmak üzere, Genel Başkan Meral Akşener’in himayesinde bir yardım çalışması başlattıklarını açıklayan Zorlu, “Dış ilişkiler başkanlığımız ve ayrıca Balıkesir Milletvekilimiz Turhan Çömez de süreci hızlandırmak üzere görüşmelere başlamıştır. Partimizin Gençlik Kolları ve İstanbul İl Başkanlığı da bu ilde toplanmak üzere yardımların toplanmasını koordine edecek. Bu kapsamda bir kargo uçağı kiralamak üzere THY ile görüşme halindeyiz. Mısır üzerinden karayolu ile, Refah Kapısı’na ulaşımın imkanları da araştırılmaktadır. Şartların uygun olması durumunda Gazze’de bir sahra hastanesi kurabilmek için koordinasyon çalışmalarımız sürmektedir. AFAD ile görüştük. Kendilerinin cevaplarını bekliyoruz” diye ekledi.