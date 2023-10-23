CHP'li Mustafa Sarıgül'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel af çağrısı!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet'in 100’üncü yılına özel af çıkarılması için çağrıda bulundu.

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CHP'li Mustafa Sarıgül'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel af çağrısı!

Yaptığı ‘af’ çıkışlarıyla bir süredir gündem olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet'in 100’üncü yılına özel af çıkarılması için çağrı yaptı. Tüm siyasi partilere seslenen Sarıgül, "Cumhuriyetimizin 100. yılı toplumsal barışa vesile olsun" dedi


CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet'in 100. yılının toplumsal barışa vesile olması için tüm siyasi partilere af çağrısında bulundu. Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığını ancak Cumhuriyet'in anlam ve ruhuna uygun bir kutlamanın yapılmadığını belirtti.

21 yıldır ülkeyi yönetenlerin Cumhuriyet'in 100. yılını kendi propagandalarını yapmak için kullandığını ileri süren Sarıgül, "Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyetimizin 100. yılı birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmemize vesile olmalıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılı, bozulan kardeşlik hislerini onarmaya birbirimize daha sıkı sarılmaya vesile olmalıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılı yepyeni umut dolu bir başlangıç yapmaya temiz bir sayfa açmaya vesile olmalıdır" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL BARIŞ' VURGUSU

CHP'li Sarıgül, Cumhuriyet'in 100. yılının toplumsal barışa vesile olması gerektiğini dile getirerek, "Tüm siyasi partilere sesleniyorum; Tıpkı 10. yılı, 50. yılı gibi Cumhuriyetimizin 100. yılı içinde bir af çıkaralım. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cumhuriyetimizin 100. yılı toplumsal barışa vesile olsun" dedi.

Kaynak: AA

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