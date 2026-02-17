Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Tepki: Laf Söyleyeceğine Şapkasını Önüne Alacak Düşünecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Konya’da "Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni” gerçekleştirildi.

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, asrın inşa seferberliğine ilişkin muhalefetin deprem bölgesine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

'YOLUNU YAPAMAYAN ANLAYIŞ, BİZE ŞEHİRCİLİK DERSİ VERMEYE KALKIYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir Buca’da kanalizasyon için kazılan yollar aylarca onarılmıyor, mahalleli kendi imkânıyla parke taşı döşüyor. Yolunu yapamayan bir anlayış, çıkmış bize şehircilik dersi vermeye kalkıyor. Deprem bölgesinde de Özgür Beyin büyük bir başarı gibi açıkladığı tablo ortada: 160 çöp konteynırı, 1 pikap, 2 minibüs, ne olduğunu onların da anlayamadığı bir cami temizleme aracı... Bu vizyon, 455 bin konutu beğenmiyor. 200 bin işçinin alın terini, 2 yıldır verdiği emeği küçümsüyor" ifadelerini kullandı."

ÖZEL'İN 'BOŞ SENET' SÖZLERİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in afet konutlarına ilişkin "halka boş senet imzalattılar, faizle konut satacaklar" sözlerine yanıt veren Bakan Kurum, "Anlattık, anlattık; ısrarla yalanına devam etti. Cumhurbaşkanımız açıkladı. 11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak. Yani 24 yıldır ne yaptıysak aynısını yaptık. Sen de yapsaydın. O kadar belediyen vardı, bir işin ucundan tutsaydın. Bak Konya laf üretmedi; yük aldı. Sadece Konya Büyükşehir Belediyemiz konteyner kentler kurdu, içme suyu hattı döşedi, binlerce metre kanalizasyon altyapısı yaptı. Habib-i Neccar Camii’nin restorasyonunu üstlendi" ifadelerini kullandı.

'ONLAR TEMELİNİ BİLE ATAMADAN BİZ ANAHTARLARI VERİRİZ"

Bakan Murat Kurum, "Gidin Hatay’a bir bakın. Bir Habib-i Neccar Camii’ne bakın, bir de CHP’nin yapımını üstlendiği Ulu Camii’ne. Konya Büyükşehir, Habibi Neccar’ın restorasyonunu yapmış bitirmiş, ibadete açmış. CHP’li Bursa Büyükşehir’in sorumluluğundaki Ulu Cami daha temelde. AK Parti ile CHP arasındaki fark budur! Onlar temelini bile atamadan biz anahtarları veririz; onlar çöp konteyneri sayarken, biz teslim ettiğimiz o yuvaya girer, o çayı içer, o duayı alırız!" diye konuştu.

'DEPREM CHP İKTİDARINDA OLSAYDI 11 İLİMİZ ENKAZ HALİNDEYDİ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı 11 ilimiz şu anda Ulu Camii gibi enkaz halindeydi. Onun için Özgür Bey bize laf söyleyeceğine şapkasını önüne alacak bir düşünecek. Yapılanları karalayacağına, anahtarını alıp evine kavuşan vatandaşımızın mutluluğuna ortak olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi