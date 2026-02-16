Bakan Kurum'dan Gençlere Müjde: Düşük Taksitli Ev Projeleri Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere yönelik yeni konut projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Kurum, ayrıca 2028 hedefini de anlattı.

Bakan Kurum'dan Gençlere Müjde: Düşük Taksitli Ev Projeleri Geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere ilişkin önemli bir planın yapıldığını duyurdu. Hürriyet gazetesine konuşan Kurum, gençlere yönelik projelerin düşük peşinat ve erişilebilir ödeme koşullarıyla sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Kurum, "Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz, planımız bu şekilde" ifadelerini kullandı.

2028 HEDEFİ

Daha önce hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olduğunu hatırlattı. Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 757 bin sosyal konutun tamamlandığını, 2028'e kadarsa 2 milyon 257 bin konutun hak sahibiyle buluşmasını hedeflediklerini belirtti.

MUHALEFE YANIT

Bakan Kurum muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi: "Muhalefetin her türlü yalanına biz alın terimizle cevap verdik. Onlar, 'Bu işi yapamaz' dediler, türlü türlü yalanlar söylediler. Biz de cevap olarak 455 bin konutu bitirdik. Vatandaşlarımıza teslim ettik. İşin sonunda enkazın altında Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Sayın Özgür Özel kaldı. Şimdi de 'Faizle satıyorlar, senet imzalatıyorlar' dediler. Yine boşa düştüler. Faizsiz, 18 yıl sabit ödemeli (8 bin 750 TL) taksitle 3 artı 1 daire veriyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

