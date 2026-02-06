Deprem Sonrası Dev İnşa: Bakan Kurum 455 Bin Konutun Tamamlandığını Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Osmaniye’de düzenlenen anma programında konuştu. Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında üç yıl içinde 455 bin konutun tamamlandığını belirterek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

"Biz hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız sözünün izzetini taşıyoruz" diyen Kurum, Türkiye’nin afet sonrası süreci yöneten güçlü bir sosyal devlet olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, depremin ardından yalnızca yıkımı değil yeniden ayağa kalkışı konuştuklarını belirterek, "Bugün enkazları değil, yuvalarına kavuşan ailelerin mutluluğunu görüyoruz. 11 ilimiz adeta küllerinden yeniden doğdu" dedi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Yürütülen çalışmaların tarihi bir dayanışma örneği olduğunu dile getiren Kurum, 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin kişinin aralıksız çalıştığını söyledi. Deprem bölgesinde inşa edilen konutların yalnızca beton yapılar olmadığını vurgulayan Kurum, bu sürecin milletin birlik ruhunu yansıttığını kaydetti.

'Asrın İnşası – Ev Sahibi Türkiye' projesiyle sürecin daha da güçlendirileceğini belirten Bakan Kurum, yeni sosyal konut projeleriyle yüz binlerce ailenin daha güvenli yuvalara kavuşacağını ifade etti. Konuşmasının sonunda depremde hayatını kaybeden yurttaşları anan Kurum, yeniden inşa sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.