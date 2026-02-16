YÖK Duyurdu: Bu Bölümlerin Kontenjanı Düşürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans programlarına yönelik kontenjan planlamasında önemli değişikliklere gidildiğini duyurdu. Yapılan değişiklikle birlikte toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanı düşürüldü. En fazla kontenjan azaltımı öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans programlarında gerçekleştirildi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DE DAHİL

YÖK açıklamasında şu bilgelere yer verildi:

"2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanları düşürülmüştür. En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır."

