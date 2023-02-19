Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. " açıklamasını yaptı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip vb. vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip vb. vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 19, 2023

Bakan Koca, bugün akşam saatlerinde Hatay sahra hastanesi önünde yaptığı açıklamada bölgede bulaşıcı hastalık veri ve analizlerinin düzenli olarak takip edildiğini ve bu kapsamda bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmadığını açıklamıştı.