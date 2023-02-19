HDP: Depremzedeler için kiraları sabit tutun

HDP Eş Genel Başkanları, ev sahiplerine depremzedelerle dayanışma çağrısı yaparak "Kiraları sabit tutun. Halkımızın daha fazla mağdur olmasına yol açmayın. Dayanışarak zor günleri atlatalım" dedi.

HDP: Depremzedeler için kiraları sabit tutun

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan dayanışma görüntülerinin yanı sıra, özellikle deprem bölgesine komşu kentlerde kiralardaki fahiş artışlar da dikkat çekiyor.      

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da mülk sahiplerine 'kiraları sabit tutma' çağrısı yaptı.

Buldan ve Sancar'ın açıklaması şöyle: "Büyük depremde yaşanan yaraları hep birlikte sarmak için yoğun bir dayanışma gerçekleşiyor. Bu dayanışma çabası ve ruhu geleceğe dair umutlarımızı büyütüyor.

İlk günden binlerce ailemiz evlerini depremzedelere koşulsuz açtı. Bunun için onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Ancak az da olsa bizi üzen bazı gelişmeler var.

Özellikle kent merkezlerindeki kira fiyatlarında orantısız bir artış olduğu yönünde bilgiler geliyor. Bu büyük afetin etkilerini azaltmak için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız.

Depremzedelerin daha fazla mağdur olmaması için mülk sahiplerine çağrıda bulunuyoruz: Kiraları sabit tutun. Halkımızın mağdur olmasına yol açmayın.

Hep birlikte dayanışarak bu zor günleri atlatalım.

Şimdi dayanışma zamanı!" 

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