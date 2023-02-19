Adıyaman'da yıkılan Huzur Apartmanı müteahhiti yurt dışına çıkarken yakalandı

Adıyaman'da depremde yıkılan Huzur Apartmanı'nı yaptığı belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan ve İsviçre'ye kaçacağı iddia edilen şüpheli, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Adıyaman'da yıkılan Huzur Apartmanı müteahhiti yurt dışına çıkarken yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman Gölbaşı'nda bulunan Huzur Apartmanı yıkılmış, binanın enkazında pek çok kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binayı yapan kişinin şüpheli Yıldıray Varki olduğu belirlenerek hakkında yakalama ile gözaltı kararı verilmişti.

İsviçre'ye kaçacağı iddia edilen Varki, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan işlemlerinin yapılacağı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

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