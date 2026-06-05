Bakan Gürlek'ten Doğal Gaz, TOKİ ve Turizm Müjdesi

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Mustafapaşa'da vatandaşlara hitap eden Bakan Gürlek, bölgeye bakan olarak değil bir hemşehri ve kardeş olarak geldiğini belirterek, "Ben sizlerin arasından çıktım. Bu bölgede büyüdüm, bu toprağın suyunu içtim. Bölgenin sorunlarını çok iyi biliyorum" dedi.

Bölgenin en önemli sorunlarından biri olan sit alanları konusunu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştüklerini kaydeden Gürlek, Ayvalı Mahallesi'ndeki sit alanlarıyla ilgili çalışmanın kısa süre içerisinde askıya çıkarılacağını söyledi. Gürlek, "Bölgenin en büyük gelir kaynağı turizm. Bu sorunun çözülmesiyle birlikte turizmin önündeki engeller de kalkacaktır" diye konuştu.

'DOĞAL GAZ İÇİN SÖZ ALDIK'

Mustafapaşa'nın bir diğer önemli ihtiyacının doğalgaz olduğunu ifade eden Gürlek, doğalgaz şirketi yetkilileriyle görüşüldüğünü belirterek, "Çok kısa süre içerisinde doğal gazın konutlarımıza ve iş yerlerimize ulaşması için söz aldık" dedi.

TOKİ KONUT PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile de görüştüğünü açıklayan Gürlek, Mustafapaşa'nın yaklaşık 150 TOKİ konutuna ihtiyaç duyduğunu belirterek, projenin en kısa sürede başlatılması yönünde çalışma yapılacağı müjdesini verdi.

Turizmin geliştirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Kültür Yolu Festivali'nin güzergahının Mustafapaşa'yı da kapsayacağını ifade eden Gürlek, bunun bölgenin tanıtımına ve turist sayısının artmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

AK Parti'nin 23 yıldır belediyecilik alanında önemli hizmetler gerçekleştirdiğini vurgulayan Gürlek, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Özer'e destek istedi. Gürlek, "Mustafa Özer başkanımızın bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyoruz. Sizlerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU GÖLGEYLE İLGİLİ ÇAKILMASI GEREKEN BİR ÇİVİ VARSA BİZZAT ÇAKACAĞIM'

Ankara'da Nevşehirlilerin her zaman bir kapısı olduğunu belirten Gürlek, "Bu bölgeyle ilgili çakılması gereken bir çivi varsa bizzat gelip çakacağım. Mustafapaşa'nın sorunları benim sorunumdur" dedi.

Konuşmasının sonunda vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayı Mustafa Özer'e destek isteyen Gürlek, Mustafapaşa'nın AK Parti belediyeciliğiyle tanışacağını söyledi. Gürlek, beldedeki esnaf ziyareti sonrası Ayvalı Mahallesine geçti.

Kaynak: İHA