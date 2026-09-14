Bakan Gürlek 'Sokaklar Güvende' Operasyonlarının Bilançosunu Açıkladı: Bin 613 Gözaltı, 26,9 Milyarlık İşlem Hacmi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonlarında bin 613 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda 26,9 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken 408 banka hesabı, 35 taşınmaz, 31 araç ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulandı.

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Bakan Gürlek 'Sokaklar Güvende' Operasyonlarının Bilançosunu Açıkladı: Bin 613 Gözaltı, 26,9 Milyarlık İşlem Hacmi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Sokaklar Güvende' operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Gürlek, operasyonlar kapsamında bin 613 şüphelinin gözaltına alındığını ve 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbirinin uygulandığını bildirdi.

Gürlek'in açıklaması şöyle: "Bu sabah ülke genelinde başlatılan 'SOKAKLAR GÜVENDE' operasyonlarına ilişkin adli işlemler devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda 151 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

Şu ana kadar 1.613 şüpheli gözaltına alınmış, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir. Operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarımızdan 11 bin 466 kolluk personeli görev almıştır.

Aramalarda 199 ateşli silah, 9 bin 39 fişek/kartuş, 2 el bombası, 10 bin 520 sentetik ecza/uyuşturucu hap-tablet ve yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Soruşturmalar; suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütülmektedir.

Bakan Gürlek 'Sokaklar Güvende' Operasyonlarının Bilançosunu Açıkladı: Bin 613 Gözaltı, 26,9 Milyarlık İşlem Hacmi - Resim : 1

Bu kapsamda 26,9 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiş; 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulanmıştır.

Firari şüphelilerin yakalanmasına ve soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA

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Akın Gürlek Suç örgütü
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