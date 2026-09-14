Okul Güvenliğinde Yeni Dönem: 31 Bin Görevli Sahada Olacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim öğretim yılında okullarda uygulanacak güvenlik önlemlerini açıkladı. Çiftçi, 31 bin kişinin görevlendirildiğini, okullara 2 bin 800 el dedektörü dağıtıldığını ve okul çevrelerinde denetimlerin artırılacağını söyledi.

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Okul Güvenliğinde Yeni Dönem: 31 Bin Görevli Sahada Olacak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yürürlüğe giren, okullarda yeni güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Okullarda yeni güvenlik programı kapsamında yedi bakanlığın ortak protokol hazırladığını ve 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini ifade eden Çiftçi, "Gerekli görülmesi durumunda kullanılması amacıyla okullarda bahçe görevlilerimize 2800 el dedektörü dağıttık" dedi.

DENETİMLER ARTACAK

Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık verileceğini de belirten Bakan Çiftçi, "Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları artıracaklar" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, okulla ilgisi olmayan alakasız kişilerin okul civardan uzaklaştırılacağını da vurguladı. Bakan Çiftçi, internet kafelere, oyun salonlarına ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizin güven içerisinde okuluna ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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