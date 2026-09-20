Bakan Gürlek Duyurdu: UYAP'a Yeni Özellikler Geldi

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Yargı ve icra süreçlerinde vatandaşların günlük hayatını doğrudan ilgilendiren dijital hizmetlere yenileri ekleniyor. Başvurudan sorgulamaya, işlemlerin takibinden adalet hizmetlerine erişime kadar birçok alanda kullanılan UYAP'ta yeni bir dönem başlıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunduklarını bildirdi.

YARGI VE İCRA SÜREÇLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran, yargı ve icra süreçlerini daha hızlı, güvenli ve etkin hale getiren dijital dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla hayata geçirildiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşlarımızın işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' hedefimiz doğrultusunda dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA