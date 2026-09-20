Bakan Gürlek Duyurdu: UYAP'a Yeni Özellikler Geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP’ın yeni güncellemesinin devreye alındığını duyurdu. Güncellemeyle vatandaşların yargı ve icra işlemlerini dijital ortamda daha hızlı takip edebilmesine ve başvuru ve sorgulama süreçlerini daha pratik yürütmesine yönelik yeni uygulamalar hizmete sunuldu.

Son Güncelleme:
Bakan Gürlek Duyurdu: UYAP'a Yeni Özellikler Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yargı ve icra süreçlerinde vatandaşların günlük hayatını doğrudan ilgilendiren dijital hizmetlere yenileri ekleniyor. Başvurudan sorgulamaya, işlemlerin takibinden adalet hizmetlerine erişime kadar birçok alanda kullanılan UYAP'ta yeni bir dönem başlıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunduklarını bildirdi.

YARGI VE İCRA SÜREÇLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran, yargı ve icra süreçlerini daha hızlı, güvenli ve etkin hale getiren dijital dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla hayata geçirildiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşlarımızın işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' hedefimiz doğrultusunda dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler
Akın Gürlek
Son Güncelleme:
Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’ Çıkışı: 'Gelecek Seçimleri Değil, Gelecek Nesilleri Düşüneceğiz' 'Gelecek Seçimleri Değil, Gelecek Nesilleri Düşüneceğiz'
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Denizli'de Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuk, Tartıştığı Kişiyi Öldürdü Denizli'de 15 Yaşındaki Çocuk, Tartıştığı Kişiyi Öldürdü!
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den beIN SPORTS'a Okan Buruk Resti: 'İlişkilerimizi Askıya Alırız' 'İlişkilerimizi Askıya Alırız'
Fon Soruşturmasında Kritik Hamle: Başsavcılık 4 Şirket İçin MASAK'a Başvurdu Başsavcılık 4 Şirket İçin Acil Olarak Talep Etti
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın Kalbi Durdu! Hayati Tehlikesi Var Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının Kalbi Durdu
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Yeni Dalga Operasyon: 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı
Boyun Kütletme İşleminin Ardından Fenalaşarak Hayatını Kaybetmişti! Berat Topay'ın Kritik Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Boyun Kütletme İşleminin Ardından Fenalaşarak Hayatını Kaybetmişti! Kritik Rapor Ortaya Çıktı