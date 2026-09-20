Denizli'de Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuk, Tartıştığı Kişiyi Öldürdü

Denizli'de 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı Kazım Kavaklı'yı bıçakla öldürdü.

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Denizli'de Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuk, Tartıştığı Kişiyi Öldürdü
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Deliktaş Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddiaya göre; Azerbaycan uyruklu 15 yaşındaki F.J. ile yolda karşılaştığı 35 yaşındaki Kazım Kavaklı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, küfürleşme sonucu kavgaya dönüştü. F.J. yanında taşıdığı bıçakla Kavaklı'yı göğsünden ağır yaraladı.

KAÇIŞI KISA SÜRDÜ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, doktorların müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan F.J., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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