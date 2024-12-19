Bakan Güler Suriye Sürecini Değerlendirdi: 'Dönüşler Arzu Edilen Seviyede Değil'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de 2025 bütçe görüşmelerinde Suriye ve sınır bölgesindeki son gelişmelere ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Bakan Güler, şu açıklamalarda bulundu:

"Suriye’de gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Yeni yönetim devamlı olarak açıkladığı olumlu mesajlarla kendisinin dünyayla ilişki kurması açısından çok önemli adımlar atıyor. Bugün Avrupa Birliği’nden İngiltere’den Fransa İtalya Amerika Birleşik Devletleri dahil kendileriyle dirik ilişkileri kurmaya başladılar. Bunlar yeni yönetimin lehine olan gelişmeler.

'HALKLA BERABER ÇALIŞACAKLARINI İFADE EDİYORLAR'

Suriye için topluma verdikleri olumlu mesajlarla halkla beraber çalışmaya başladığını ve devam edeceğini de açıkça ifade ediyorlar ancak şu anda Aynel Arap bölgesinde YPG/PKK elemanları bölgeden çıkmama konusunda direniyorlar. Haseke bölgesinde bugün bir takım eylemlerde bulundular. Yeni yönetim özellikle Rocka ve Takka'yı terk etmeleri ve silah bırakmaları konusunda telkinde bulunuyor. İnşallah kendi aralarında bu anlaşmaları yapabileceklerini düşünüyoruz. Gerek Ayn el-Arab

sınırında buralarda kendilerinin silah bırakıp, ağır silahları dahil, yönetime teslim ederek buralardan çıkmasını ve oradaki vatandaşları rahatsız etmeden onları daha büyük çatışmalar karşısında zarar görecek durum onları düşürmeden buradan ayrılacaklarını düşünüyoruz.

SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ

Ülkemizde yaşayan Suriyeli vatandaşlar da açılan yeni kapılar da dahil olmak üzere buralardan çıkışla ilgili faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Henüz arzu edilen seviyede olmasa da önümüzde yapılacak düzenlemeler dahilinde Suriyeli vatandaşlarımızın onurlu ve güvenli bir şekilde kendi topraklarına evlerine kavuşacaklarını düşünüyoruz. Şu ana kadar Suriye ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar."

Kaynak: Haber Merkezi