Trafikte Korku Dolu Anlar: Seyir Halindeyken Alev Alev Yandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Trafikte Korku Dolu Anlar: Seyir Halindeyken Alev Alev Yandı

Edirne'de saat 18.00 sıralarında Keşan- İpsala karayolunda H.A.Ö. yönetimindeki otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü H.A.Ö., emniyet şeridine park ettiği otomobilden inerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu demir yığını haline dönüşen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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