Bakan Fidan'dan Trump'ın 'Gazze' Çıkışına Net Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmenin nasıl geçtiğine dair açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında, Suriye'nin yeniden yapılanma süreci ile ilgili detaylı bir görüşme oldu. Terörle mücadele başta olmak üzere verimli bir görüşme oldu.

Şara'nın ziyaretinde PKK/YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Silahlı bir tehdidin olup olmadığı bizim için önemli bir konu. Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

Suriye'de hiç kimse dışlanmamalı, kapsayıcı bir yönetim sağlanmalı. Temennimiz Suriye'de bütünlük olması. Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler yok."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Bakan Fidan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan sürece ilişkin ise "Sayın Bahçeli'nin çıkışlarını, gerçekten terörün altından halıyı çekme konusunda fevkalade önemli çıkışlar olarak değerlendiriyorum. Terörsüz Türkiye için hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN 'GAZZE' ÇIKIŞINA YANIT

"Trump'ın açıklamalarının ardından Gazze'de ateşkes ve Gazze'nin geleceği ne olacak?" sorusu yöneltilen Bakan Fidan'ın cevabı şöyle:

"Gazze'de ateşkesin birinci aşaması bir şekilde ilerliyor, bir sessizlik var nadiren de olsa ölümle sonuçlanan saldırılar var İsrail tarafından. Halkın hayatını yeniden kurmasını sağlayacak yardım transferinde sorun var. İkinci aşamada ne yapılır buna bakacağız. Netanyahu'nun rehineleri aldıktan sonra savaşı yeniden başlatma girişimi olabilir. Ateşkese garantör olan ülkelerin içinde İsrail'e ağırlık koyabilecek tek ülke ABD. Gazze'nin boşaltılması kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi tam da bu sebeple başladı."

KURTULMUŞ'TAN TRUMP'A TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Trump'ın çıkışı hakkında "Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI, MİÇOTAKİS İLE NİSANDA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Fidan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nisan ayında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde bir araya geleceğini açıkladı.

Kaynak: AA