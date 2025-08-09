Bakan Fidan’dan Mısır’da Yoğun Diplomasi Trafiği! Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin odaklı diplomasi temaslarına Mısır’da devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin odaklı diplomasi temaslarını Mısır’da sürdürüyor. Ziyaret kapsamında El Alameyn şehrinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya gelen Fidan, kritik bölgesel ve ikili meseleleri masaya yatırdı.

KAHİRE’DE YENİDEN ‘GAZZE’ GÜNDEMİ

Bakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire'de düzenlenecek temaslarında, Gazze’de yaşanan insani trajediye yönelik çözüm yollarını Mısırlı muhataplarıyla değerlendirecek. Görüşmelerde, İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini zedeleyen politikaları ile Gazze’yi ilhaka yönelik son girişimlerinin, bölgedeki barış ve istikrar üzerindeki yıkıcı etkileri de gündeme gelecek.

ÖNCEKİ TEMASLARIN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Fidan’ın bu ziyareti, Türkiye ve Mısır arasında son dönemde artan diplomatik diyalogların yeni bir halkasını oluşturuyor. Son olarak 23 Mart 2025 tarihinde Kahire'de düzenlenen İİT - Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katılan Bakan Fidan, aynı yıl içinde 20-21 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nda Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelmişti. Öte yandan, Şukri 4 Şubat’ta Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Ziyaretin bir diğer önemli boyutu ise Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesi. Bakan Fidan’ın temaslarında, özellikle ticaret, enerji, savunma ve kültürel iş birliği gibi alanlarda somut adımların istişare edilmesi bekleniyor. Taraflar, çok boyutlu iş birliğini daha da ileriye taşıyacak projeleri değerlendirecek.

AFRİKA’DAKİ KRİZ BÖLGELERİ DE GÜNDEMDE

Fidan’ın Mısır temaslarında sadece Gazze ve ikili ilişkiler değil, Afrika’daki bölgesel krizler de masaya yatırılacak. Libya, Sudan, Somali gibi ülkelerde devam eden istikrarsızlık ve güvenlik sorunları çerçevesinde, Türkiye ile Mısır’ın bu coğrafyalarda üstlenebileceği ortak sorumluluklar da ele alınacak. Sahel bölgesindeki gelişmeler de görüşmelerin gündem maddeleri arasında yer alacak.

NEW YORK KONFERANSI DEĞERLENDİRİLECEK

Geçtiğimiz hafta New York'ta gerçekleştirilen ve Türkiye’nin de aktif olarak katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktıları da Fidan’ın Mısır’daki görüşmelerinde önemli bir yer tutacak. Konferans sonrası atılabilecek diplomatik adımlar ve uluslararası kamuoyunun Gazze’ye yönelik duyarlılığı da Mısır tarafıyla paylaşılacak.

