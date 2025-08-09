Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı Mevkidaşına Tebrik

Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı ortak bildirinin ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı Mevkidaşına Tebrik
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ABD’deki tarihi görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye Dışişleri Bakanı, Azerbaycan-Ermenistan liderlerinin Washington görüşmesi sırasında elde edilen tarihi başarılar dolayısıyla ülkemizi içtenlikle tebrik etmiştir. Bakanlar, ulaşılan uzlaşmaların, ABD Başkanı şahitliğinde Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanan Ortak Bildiri'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması açısından önemli bir anlam taşıdığını vurgulamışlardır" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Barış anlaşmasının imzalanması ile AGİT'in Minsk Süreci ve ilgili yapılarının feshedilmesine yönelik ortak çağrının barışa önemli bir katkı olduğu belirtilmiştir. Bakanlar, bu yapıların feshedilmesine ilişkin AGİT kararının en kısa sürede kabul edilmesini beklediklerini ifade etmişlerdir.

Dışişleri'nden Azerbaycan-Ermenistan Barışı AçıklamasıDışişleri'nden Azerbaycan-Ermenistan Barışı AçıklamasıGündem

Kaynak: ANKA

Etiketler
Hakan Fidan Azerbaycan
Avrupa’yı Donduracak Tehlike! Bilim İnsanları Felaket Senaryosunu Açıkladı! 300 Yıl Önce Başlamış Avrupa’yı Donduracak Tehlike! 300 Yıl Önce Başlamış
Fenerbahçe'de Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Deprem! Mourinho 24 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Gözüm Seni Görmesin 24 Milyon Euroluk Yıldızın Bileti Kesildi
Mesai Arkadaşları Öldürüldü, Protesto Edemediler: Meclis'te Utandıran 'Saliha Akkaş' Yasağı Meclis'te Utandıran 'Saliha Akkaş' Yasağı
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?