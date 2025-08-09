Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı Mevkidaşına Tebrik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ABD’deki tarihi görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye Dışişleri Bakanı, Azerbaycan-Ermenistan liderlerinin Washington görüşmesi sırasında elde edilen tarihi başarılar dolayısıyla ülkemizi içtenlikle tebrik etmiştir. Bakanlar, ulaşılan uzlaşmaların, ABD Başkanı şahitliğinde Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanan Ortak Bildiri'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması açısından önemli bir anlam taşıdığını vurgulamışlardır" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Barış anlaşmasının imzalanması ile AGİT'in Minsk Süreci ve ilgili yapılarının feshedilmesine yönelik ortak çağrının barışa önemli bir katkı olduğu belirtilmiştir. Bakanlar, bu yapıların feshedilmesine ilişkin AGİT kararının en kısa sürede kabul edilmesini beklediklerini ifade etmişlerdir.

Kaynak: ANKA