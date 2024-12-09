Bakan Fidan'dan Açıklamalar: 'Suriyelilerin Geri Dönüşü İçin Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da 15. Büyükelçilik konferansının açılışında açıklamalarda bulunuyor.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bölgemizin vicdanının sesi olmaya ve çözüm üretmeye yönelik çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Dünyanın her bölgesinde ülkemizin çıkarları için çalışıyoruz.

Uluslararası sistemde artan bölgesel yapılarla her türlü fırsatı değerlendirmeye özen göstermekteyiz.

Dün Suriye’de yaşanan gelişmeler bizlere umut ışığı oldu. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşmasına destek vermesini bekliyoruz. Bütün gayretlerimize rağmen rejim halkıyla barışma yoluna gitmedi.

Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrılara olumlu yanıt vermemesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkarmıştır. Artık ileriye odaklanmak gerekmektedir. Komşularıyla iyi ilişkilere sahip olacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Tüm taraflarla diyaloğu sürdürmekteyiz. Türkiye bundan sonrada Suriye’nin toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarı için üzerine düşeni yapacaktır.

Suriye’nin geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmaları sürdüreceğiz.

Suriye bizleri diplomasinin ne kadar uzun soluklu bir şey olduğunu göstermiştir. Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanında durdu. Cumhurbaşkanımızın iradesi Suriyeliler için umut ışığı olmaya devam etti. Diplomatik hamlelerimizi yaparken bölgemiz için refah istediğimizi samimiyetle gösterdik.

Bölgemizde refah ve barışın temini için her coğrafyada ilişkilerimizi geliştirme gayretlerimizi sürdürüyoruz.

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