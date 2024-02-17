Bakan duyurdu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı!

Bakan Göktaş, evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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Bakan duyurdu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı!

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

ÖDEME BEDELİ AYLIK 7 BİN 608 TL

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Yardım ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, geliştirdikleri "bütüncül ve adil" sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu kapsamda 2023'te 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptıklarını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 558 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: AA

Etiketler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evde Bakım Yardımı
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