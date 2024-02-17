Milyonlarca lira topladı, evleri teslim etmedi... Perinçek'in danışmanı hapse gireceğini anladı, çark etti: 'Zararı karşılayacağım'

Dolandırıcılıktan yargılanan Doğu Perinçek'in danışmanı Emin Adanur, hapse gireceğini anlayınca daha önce iftira dediği suçlamalar için tavır değiştirdi. Adanur, mağdurların zararını karşılayacağını söyledi.

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Milyonlarca lira topladı, evleri teslim etmedi... Perinçek'in danışmanı hapse gireceğini anladı, çark etti: 'Zararı karşılayacağım'

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in danışmanı Emin Adanur’un Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 4’üncü duruşması yapıldı.

Milyonlarca yurttaştan para toplayıp evlerini teslim etmeyen Adanur’un yargılandığı davada, Savcı mütalaasında, “Nitelikli dolandırıcılık suçundan” yargılanan Emin Adanur’un 33 mağdur yönünden cezalandırılması istenildi. Adanur her bir mağdur için ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Birden fazla daire alan şikâyetçi mağdurlar yönünden ise cezanın daha da ağırlaştırılarak verilmesini istedi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Onlarca yıl hapis cezası istenen Adanur ise “Mağdurların zararını gidermek istediğini belirterek, gelecek celseye kadar zararı giderebilmesi için kendisine süre verilmesini” istedi. Yani Adanur ya mağdur ettiği yurttaşlara parasını geri verecek ya da evlerini teslim edecek. Duruşma, 26 Nisan’a erteledi.

AKP'Lİ FARUK ÇELİK TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

2021 yılında ev sahibi olma hayali ile eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’a yüzbinlerce lira ödeyen yurttaşlara evleri teslim edilmedi. Konut mağdurları, dairelerinin üç kişiye birden satıldığını ileri sürüyor. Yaklaşık 10 suçtan hüküm giyen, birçok suçu işlediği iddiasıyla da yargılanan Adanur’un AKP'li eski bakan Faruk Çelik tarafından desteklendiği belirtiliyor.

2023’ün Şubat ayında Vatan Partisi’ne üye olan Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı'na atanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise "Emin Adanur’un dolandırıcı olmadığını" savunmuştu.

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Vatan Partisi Doğu Perinçek Bursa Faruk Çelik AKP
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