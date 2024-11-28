Bakan Açıkladı! Discord ve Roblox'a Erişim Açılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen çevrimiçi oyun programı Roblox ve Discord'un akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, mahkeme kararlarının yerine getirilmesi durumunda söz konusu uygulamaların erişime açılabileceğini belirtti.

Roblox’un durumuna ilişkin konuşan Uraloğlu, bakanlık yetkilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyeyerek, "Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracaat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için açılması mümkün olacak" dedi.

DISCORD AÇILACAK MI?

Discord ile ilgili itiraz süreninin devam ettiğini de kaydeden Uraloğlu, "Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı" dedi. Uraloğlu, "Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye'de çıkarın biz dünyayı disipline edecek değiliz. Muhatap almıyorlardı. Şimdi 'neleri çıkarmamızı istersiniz' diye muhatabız" ifadelerini kullandı.