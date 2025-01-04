Bahçelievler'de Otobüs Panoya Girdi

Bahçelievler D-100 Karayolunda İETT otobüsü yoldan çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Hemen ardından reklam panosuna çarparak durdu. Kaza nedeniyle kısa süre trafik oluştu.

Bahçelievler'de Otobüs Panoya Girdi

D-100 Karayolu Bahçelievler mevki Sefaköy istikametinde saat 09.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 98AB Atakent Bakırköy hattında çalışan Gülcemal Yılmaz idaresindeki İETT otobüsüyle yan yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüs yolda savrularak önce aydınlatma direğini devirdi, ardından kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarparak durabildi. Otobüsün arkasında olan hafif ticari araç da duramayarak İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada şans eseri yolcular ve şoförlerden yaralanan olmadı. 2 araçta da hasar oluştu. Kaza nedeniyle Yan yol Sefaköy istikametinden bir süre trafik oluştu.

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Kaynak: DHA

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