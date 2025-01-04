Aksaray'da Feci Kaza: Aracın Altında Metrelerce Sürüklendi

Aksaray'da Yüksel C. (51) idaresindeki otomobil, karayolunda yaya olarak ilerleyen adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında sürüklenen yaya hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray'da Feci Kaza: Aracın Altında Metrelerce Sürüklendi

Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Yüksel C. (51) idaresindeki 68 BS 013 plakalı otomobil, karayolunda yaya olarak seyreden kimliği belirlenemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya aracın altında sürüklenirken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri araç altında sürüklenen adama yaptığı ilk müdahalede şahsın öldüğünü tespit etti. Jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen ceset, cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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