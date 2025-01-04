Adana'da Kendisini Bıçaklayan Kişiyi Başından Vurdu

Adana'da kendisini daha önce bıçaklayan kişiyi başından vuran Mehmet Yılmaz kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Adana'da Kendisini Bıçaklayan Kişiyi Başından Vurdu

Adana'da 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz, tartışma sırasında kendisini bıçaklayan husumetlisi 38 yaşındaki Mahmut Ayta'yı başından tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan Yılmaz, yaralı halde polis tarafından yakalandı.

Adana'da Kendisini Bıçaklayan Kişiyi Başından Vurdu - Resim : 1

Saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056. Sokak'ta meydana gelen olayda Mahmut Ayta, husumetli olduğu Mehmet Yılmaz ile sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Yakınlarının da karışması ile tartışmaya kavga dönüştü. Ayta, Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bunun üzerine Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Ayta'yı başından vurup, kaçtı.

Adana'da Kendisini Bıçaklayan Kişiyi Başından Vurdu - Resim : 2

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ayta'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Yılmaz'ı olay yerine yakın bir sokakta yaralı olarak yakaladı. Yılmaz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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