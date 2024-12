82 Kişiye Mezar Olmuştu... Seyhan Belediyesi Eski İmar Müdürü Alim Erdoğan İçin İddianame Hazırlandı

Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok’unun yıkılması nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İhsan Bayram Sitesi C Blok’unun yıkılmasıyla ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istemiş, Seyhan Kaymakamlığı, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında soruşturma izni vermemişti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile İhsan Bayram Sitesi C Blok’unda yaşamını yitirenleri yakınları, bu karara itiraz etmiş, Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi de Alim Erdoğan hakkında soruşturma izni verilmesine karar vermişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırladığı iddianame Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Seyhan Belediyesi’nde görevli eski İmar Müdürü Alim Erdoğan, ön inceleme aşamasında alınan savunmasında, soruşturmaya konu olayda bir kusur ve sorumluluğunun bulunmadığını beyan etti. Erdoğan, "Zaman aşımı hususlarının da resen dikkate alınarak soruşturmanın lehime sonuçlandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim" dedi.

İddianamenin sonuç ve değerlendirme kısmında, şu tespitlere yer verildi:

"Her ne kadar şüphelinin atılı suçlamayı kabul etmediği görülmüş ise de İhsan Bayram Apartmanı C bloktan alınan beton numunelerinin B 225 (C18) beton sınıfında ve betonun basınç dayanımının (N/mm2) 18 olması gerektiği, ancak binanın üst katlarından ve temelinden alınan beton numunelerinin betonun basınç dayanımının sırasıyla (N/mm2) 6.5 ve 9.9 olduğu, yine bahse konu binanın çelik numunelerinin BÇ III (S420) çelik sınıfında ve çeliğin akma dayanımın 420 Newton olması gerektiği, ancak binadan alınan çelik numunelerinin akma dayanımının 420 Newtondan az 417.98 N/mm2 olduğunun anlaşıldığı, neticeten anılan binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 Deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı tespit edilmiştir.

"DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANDI"

Bilirkişi raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere kullanılan malzemenin (Beton, çelik) kalitesinin kurumsal olarak kontrol altında olması, sadece tek bir şahsın tasarrufunda olmaması için malzeme test sonuçlarının denetlenmesi, arşivlenmesi, müteahhit sicillerinin tutulması gerekmesine rağmen bina imalatındaki kusurlardan dolayı söz konusu bina ile ilgili olarak 1 Eylül 1997 tarih ve 25/18 sayılı yapı ruhsatını onaylayan görevli olan Seyhan Belediyesi Eski İmar Müdürü Alim Erdoğan'ın bu görevini gereği gibi yerine getirmeyerek 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler neticesinde yıkılan bahse konu binada göçük altında kalması sonucu 82 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu tespit edilmiştir.

Öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan şüphelinin TCK 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işlediği anlaşılmakla, şüphelinin mahkemenizde yargılamasının yapılarak eylemine uyan ve yukarıda gösterilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, taksirle işlediği suçtan ötürü hakkında TCK 53/6 maddesi hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

Savcılık, tutuklu sanıklar müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık ile Alim Erdoğan'ın dosyasının birleştirilmesini de talep etti.

Öte yandan 6 Şubat depremlerinde Sami Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 40 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Alim Erdoğan hakkında, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan da iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: ANKA