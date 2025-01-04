Kayıp Gencin Cansız Bedeni 10 Gün Sonra Bulundu

Niğde’de 10 gündür kayıp olarak aranan Osman Şükrü Dinçsoy'un (22) cansız bedeni, Azatlı Baraj Gölü'nde bulundu. Dinçsoy’a ulaşabilmek için göldeki su tahliye edilmeye başlanmıştı.

Kayıp Gencin Cansız Bedeni 10 Gün Sonra Bulundu

Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu. Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı.

Kayıp Gencin Cansız Bedeni 10 Gün Sonra Bulundu - Resim : 1

SUYU ÇEKİLEN GÖLDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda sonuç alınamayınca, gölün suyunun tahliyesine başlandı. İki gündür tahliye pompalarıyla suyu çekilen gölde, bugün, sabah saatlerinde Osman Şükrü Dinçsoy'un cesedine ulaşıldı. Ekiplerin sudan çıkardığı Osman Şükrü Dinçsoy'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kayıp Gencin Cansız Bedeni 10 Gün Sonra Bulundu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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