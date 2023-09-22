Bahçelievler'de kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü

Bahçelievler’de seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tramvay köprüsünün duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil geldiği yönün tersine döndü. Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.

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Bahçelievler'de kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü

Olay, saat 04.15 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EPG 224 plakalı otomobil, sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince önce refüje çıktı ardından da üzerinden tramvayın geçtiği köprü altındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tersi yönüne döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların da yardıma koştuğu kazada 4 kişi otomobilde sıkıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve ismi henüz tespit edilemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Toplamda 4 kişinin öldüğü kazada otomobilde yapılan incelemelerde 2 silahın bulunduğu öğrenildi.
Kazayı gördüğünü söyleyen taksi şoförü Cihan Altun, “Araba çok hızlı bir şekilde Zeytinburnu tarafından geliyordu. Direksiyon hâkimiyetini kaybederek duvara vurdu. Biz de vatandaş olarak gelip hemen baktık bir şey yapabiliyor muyuz diye. Bir şey yapamadık. Dört kişi vardı arabada. Araba şu köşeye vurup ters döndü. Birini ambulansla hastaneye kaldırdılar, üçü de zaten gördüğünüz gibi burada” dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri, uzun süre olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil adeta paramparça olurken polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Bahçelievler'de kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü Kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü