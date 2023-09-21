Mansur Yavaş: 'KYK yurtlarına yerleşemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapımız açık'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan üniversite öğrencileriyle ilgili; "Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık" dedi.

Mansur Yavaş: 'KYK yurtlarına yerleşemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapımız açık'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, KYK yurtlarında yer bulamayan öğrencilerin ABB Misafirhanelerinde konaklamak için 26 Eylül saat 23.59'a kadar internet sitesi üzerniden başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.

Yavaş'ın bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık. 26 Eylül Salı günü saat 23.59’a kadar misafirhane.ankara.bel.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz."

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