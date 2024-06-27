Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü! AFAD ekipleri arama yapıyor

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar boşaltıldı

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Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü! AFAD ekipleri arama yapıyor

Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü. Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

AFAD EKİPLERİ ARAMA YAPIYOR

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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AFAD Bina
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