Son Cemre toprağa düştü

Baharın uyanışının habercisi olan ve son cemrenin toprağa düşmesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri rengarenk çiçek ve yeşil kampüs içinde kendilerini doğaya bıraktı.

Öğrenciler, İlkbaharın ilk günlerinin tadını çıkardı.

CEMRE NE ANLAMA GELİR?

Cemre, Türk kültüründe, ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir doğa olayı olarak kabul edilir. Geleneksel inanışa göre, cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşer. Bu sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret eder.

Kaynak: İHA