İYİ Parti'nin belediye başkan adayı serzenişle yarıştan çekildi! 'CHP'ye destek verecek' iddiası

İYİ Parti'nin Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Turgut Bucak aday listelerinin kesinleşmesinin ardından yarıştan çekildi.

İYİ Parti'nin belediye başkan adayı serzenişle yarıştan çekildi! 'CHP'ye destek verecek' iddiası

İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Turgut Bucak adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Bucak, yaptığı açıklamada partinin ilçe teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığı serzenişinde bulundu.

Cumhuriyet’in aktardığı habere göre, Bucak açıklamasında şunları kaydetti:

“2024 seçimlerinde de partimiz, çalışma arkadaşlarımız ve Genel Merkezimiz tek başına seçime girme kararı almıştır. Bende bu kararın gereği olarak bu kritik ve zorlu süreçte İyi Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı oldum. Ancak İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak ilan edildiğim günden bu yana elimden gelen tüm maddi ve manevi çabayı kendi gücümle gösterirken, partimiz teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığımı gördüm. Yaptığım somut değerlendirmeler sonucunda, milletimiz için doğru olanı yapmak uğruna 5 Mart itibarıyla İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı adaylığından çekiliyorum”

CHP'NİN ADAYLARINA DESTEK VERECEK İDDİASI

Öte yandan, adaylıktan çekilen Bucak’ın CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ümit Uysal ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’e destek vereceği öne sürüldü.

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