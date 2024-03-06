CHP'li Deniz Demir Ankara'daki yüksek konut fiyatı artışlarını Meclis'e taşıdı: 'Ankara Dubai'yi geride bıraktı'

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ankara’daki konut ve ticari gayrimenkul fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

FİYATLAR ARTTI, KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank tarafından 'Global Residential Cities Index' araştırmasının 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Dünyadaki 107 kenti kapsayan araştırmaya göre dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı şehir yüzde 102,7 ile Ankara oldu.

Konut fiyatlarında yaşanan bu artışın konut alım-satımlarını da etkilediğini söyleyen CHP’li Demir, “Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalmıştır. Böylece aylık bazda konut satışlarında Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye kaydedilmiştir. Vatandaşlar için konut almak hayal oldu, kira öder gibi ev sahibi olacaksınız diyenlerin milletimizi getirdiği nokta, ev sahibi olur gibi kira ödemek oldu. ‘Yaparsa AK Parti Yapar’ dediler, başardılar! Kira ve konut fiyatlarında dünya lideri olduk” dedi.

CHP milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullanıldı:

ANKARA FİYAT ARTIŞINDA DUBAİ’Yİ GERİDE BIRAKTI

“Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla arttığı şehir yüzde 102,7 ile Ankara olmuştur. Listede Başkent Ankara’yı yüzde 77 ile İstanbul takip etmektedir. Son üç aylık fiyat artışına bakıldığında Ankara'daki fiyat artışının, lüks projelerle bilinen Dubai'deki bir yıllık fiyat değişimini dahi geçtiği görülmektedir. Sürekli artan enflasyon, çözülemeyen konut ve kira krizi, her gün zam gelen vergiler ile vatandaşın büyükşehirlerde yaşaması giderek zorlaşmaktadır. Ülkemizin önemli kentlerinin en gözde semtlerinde artık ülkemizin vatandaşları yaşayamamaktadır. Yaşanan konut krizinin çözümü için barınmanın bir temel ihtiyaç olduğu hatırlanmalı.”

Başkent’te konut fiyatları ile birlikte ticari gayrimenkullerinde rekor seviyede arttığına dikkat çeken CHP’li Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

DÜKKAN VE OFİS FİYATLARI ANKARA ESNAFINA KEPENK KAPATTIRDI

“Gayrimenkullerdeki artış sadece konutlarla sınırlı kalmamaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, Ticari gayrimenkullerde de en çok artış Ankara’da yaşanmıştır. Ankara esnafı yüksek enflasyon ve artan giderler ile baş edemeyecek noktaya gelmiştir. Birçok esnaf kepenk kapatmıştır Bu sebeple gayrimenkul fiyatlarında yüksek artışın sebeplerinin araştırılması, bu artışın toplum üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve yaşanan konut krizine çözüm üretilmesi şarttır.”