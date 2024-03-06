İYİ Partili isimden Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekilme' çağrısı! 'Oyları bölme'

İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel, CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a adaylıktan çekilme çağrısında bulundu.

İYİ Partili isimden Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekilme' çağrısı! 'Oyları bölme'

İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP’nin yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ‘adaylıktan çekilme’ çağrısı yaptı.

İYİ Parti’nin adayı Yıldırım paylaşımında "Yavaş’a çağrımdır!!! CHP’li olmayan, CHP maskeli Yavaş: Adaylıktan çekil! Partisinin rozetini taşıyan, aday olduğu partiden utanmayan: İki maskesiz aday yarışsın. Maskenle oyları bölme!" dedi.

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