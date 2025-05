Babadan Kalan Ev Birbirlerine Düşürdü, Mahkemeden Dev Tazminat Kararı

Ankara’da kardeşler arasında babadan kalan ev için anlaşmazlık çıktı. Kardeşlerden Serkan C.’nin babasından kala evde oturmaya devam etmesi üzerine olay mahkemeye taşınırken, mahkeme evde oturan Serkan C.'nin, kardeşi Hakan C.'ye 218 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Osman C.'ye ait ev, 2018'de hayatını kaybetmesi sonrası miras olarak 3 kardeşe kaldı. Kardeşlerden Serkan C., babasından kalan evde yaşamaya başladı. Bunun üzerine diğer kardeş Hakan C. ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Hakan C., kardeşi Serkan C.'nin evde yaşadığı için kendisine kira vermesini talep etti. Ancak Serkan C.'nin bunu kabul etmemesi üzerine olay yargıya taşındı. Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan ecrimisil davasında, bilirkişi raporu ve incelemeler sonrası mahkeme Hakan C.'yi haklı bularak talebini kabul etti. Mahkeme, Serkan C.'nin 5 yıllık geçmişe dönük ecrimisil bedeli olarak 218 bin TL ödemesine hükmetti.

Davacı kardeş Hakan C.’nin avukatı Senem Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kardeşler arasında anlaşma sağlanamayında konunun yargıya taşındığını kaydetti ve "Müvekkilim kardeşiyle konuşmuş, 'Hep sen kullanıyorsun. Bize en azından bir kira gibi bir şey öde' demiş. Fakat kardeşi bunu kabul etmemiş. Daha sonra biz ihtar gönderdik kardeşine. Fakat yine anlaşma olmadı. Karşı tarafın avukatıyla görüştük yine anlaşma olmadı. Ve biz dava açmak zorunda kaldık. Dava tarihinden geriye yönelik 5 yıl için işgal tazminatı davası açtık. Mahkeme talebimizi kabul etti. Ve karşı taraf müvekkilime işgal tazminatı ödedi" diye konuştu.

Dava tarihinden geriye yönelik 5 yıl için tazminata karar verildiğini kaydeden Yılmazel, "Dava tarihinden günümüze kadar da işleyen bir tazminat tutarı da söz konusuydu. Onlar için de karşılıklı sözleşme yaptık. Karşı tarafın avukatıyla konuştuk. Daha sonra kardeşler de barıştı. Bilirkişi raporunu temel alarak müvekkilimin hissesine düşen 3'te 1 oranında bir kira gibi her ay banka hesabına para gönderiyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA