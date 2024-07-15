AYM'den İstismar Kararı: Babasına Karşı Adalet Arayan Çocuk Haklı Bulundu

Babasının istismarına maruz kalan çocuğun şikâyeti üzerine açılan davada “delil yok” denilerek verilen beraat kararına karşın Anayasa Mahkemesi (AYM), ihlal tespiti yaparak mağdur çocuğa tazminat ödenmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Ankara'da 2009 yılında 14 yaşında olan A.Ç. isimli kız çocuğunun babası tarafından taciz edildiği iddiasıyla annesi mahkemeye başvurdu. Hürriyet’ten Hasan Benli’nin haberine göre, Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine dair mahkûmiyetini gerektirecek nitelikte delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Verilen beraat kararını Yargıtay da onadı. Küçük kızın avukat Şahin Antakyalıoğlu, “sağlık raporların dikkate alınmaması” ve “sürekli porno filmler izleyen babanın bilgisayarın incelenmemesi” nedeniyle etkili bir yargılama yapılmadığını gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

AYM, “kötü muamele yasağının usul boyutunun” ihlal edildiğine karar vererek, ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılmak üzere kararının bir örneğini Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. AYM ayrıca, küçük çocuğa 20 bin TL manevi tazminatın ödenmesine de karar verdi. Ödemelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde yasal faiz uygulanmasına da hükmetti.