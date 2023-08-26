AYM kararı yine çiğnendi, Cumartesi Anneleri gözaltına alındı!

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talep etmek için 961. Hafta buluşmasında Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları gözaltına alındı.

Polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 25 kişinin isimleri şöyle:

- Hanife Yıldız,

- Eren Keskin,

- Gülseren Yoleri,

- Mikail Kırbayır,

- Besna Tosun,

- İkbal Eren,

- Hüseyin Ocak,

- Hasan Karakoç,

- Ali Ocak,

- Oya Ersoy,

- Ümit Efe,

- Leman Yurtsever,

- Hünkar Yurtsever,

- Gülendam Özdemir,

- İsmail Yücel,

- Cüneyt Yılmaz,

- Davut Arslan,

- Begali Kurnaz,

- Koray Löker,

- Taylan Bekin,

- Deniz Aytaç,

- Hatice Onaran,

- Seyit Doğan,

- Emine Dayıoğlu,

- Aslı Takanay.

"HASTANE İÇERİSİNE KELEPÇELİ SOKULDU"

Öte yandan Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hiçbir inandırıcı gerekçe olmaksızın yine kelepçelenerek gözaltına alınan arkadaşlarımızın hastane içerisine kelepçeli sokularak masumiyet karinesinin kasıtlı ihlali olacak şekilde teşhir edildiklerini öğrendik. Teşhir ettiğiniz kendi suçunuzdur" denildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınan Cumartesi Anneleri'nden 25 kişinin tamamı ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AYM, HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis saldırısını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

Maside Ocak başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar oy çokluğuyla çıktı. Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI

Ayrıca AYM, Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yönelik polis saldırısına ilişkin bir hak ihlali kararı daha verdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri'nin başvurusunda yüksek mahkeme toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetti.

AYM, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ise 'açıkça dayanaktan yoksun olması' nedeniyle kabul edilemez buldu.

Kaynak: Gerçek Gündem