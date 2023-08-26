Başhekim kritik saatleri anlattı: Ali Sabancı 7 saatlik ameliyatla hayatta tutuldu

Yunanistan’ın Leros Adası’na eşi ve çocuklarıyla birlikte yat tatiline giden iş insanı Ali Sabancı'nın kendi kullandığı botla kayalıklara çarptığı kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ilk olarak Leros Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

'TEKNENİN DİREKSİYONUNA ÇARPMIŞ GİBİ...'

Perşembe gecesi yaşanan anları, hastane başhekimi Nikos Charalambis, iefimerida.gr haber sitesine anlatarak, şunları söyledi: "Saat 21.30 sıralarında Lipsi’de meydana gelen deniz kazasıyla ilgili Liman Başkanlığı’ndan bilgi aldım. Bir saat içinde bize bir kadın ve ağır yaralı bir adam getirdiler. Kadın ilk bakışta daha ağır yaralı görünüyordu. Ancak gerekli tetkikler sırasında ve tomografi incelemesi sonrasında vücudunda yaralar bulunan adamın durumunun daha ağır olduğunu tespit ettik. Kayalara çarpması nedeniyle teknenin direksiyonuna çarpmış gibi görünüyor.

Ameliyata saat 22.30’da başladılar ve sabah 5.30’da bitirdiler. 7 saatlik bir ameliyattan bahsediyoruz. Bir ara hastaneye Türkiye’den doktorlar da geldi ama protokol gereği yardım etmelerine izin veremedik. Türk doktorlar bunu fark etti ve herhangi bir sorun yaratmadı. 54 yaşındaki Ali Sabancı, sabah saatlerinde tedavi için Türkiye’ye götürüldü. Eşine de aynı prosedür uygulandı."