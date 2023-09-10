Ayhan Bora Kaplan'ın, gözaltına alınmadan önce iki görevlinin yardımıyla VIP'yi kullanarak yurt dışına çıkmaya hazırlandığı ortaya çıktı!

Ankara’da Esenboğa Havalimanı girişinde suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan’ın, üst düzey bürokrat ve siyasiler tarafından kullanılan VIP bölümünden Köln'e gitmeyi planladığı ortaya çıktı. VIP’te görev yapan iki personelin Kaplan’ın uçuşu için belgeleri hazırladığı anlaşıldı.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce “suç örgütü lideri” olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kaplan’ın yasal gözaltı süresi yarın sabah dolacak. Kaplan ve birlikte gözaltına alınan şüpheliler yarın Ankara Adliyesi’ne çıkartılacak. Bu nedenle adliye binası çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

VIP'TEN ÇIKACAKMIŞ

Bu arada, yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın, devlet büyükleri ve üst düzey kamu görevlilerince kullanılan VIP bölümünü kullanmayı tasarladığı tespit edildi.

Ankara’dan direkt uçuşla Almanya’nın Köln kentine gitmek amacıyla beraberinde aralarında emekli TSK mensuplarının da bulunduğu silahlı adamlarıyla havalimanına gelen Kaplan’ın bu konuda önceden hazırlık yaptığı tespit edildi.

Kaplan’ın akşam saat 21.45’teki uçuşunu sorunsuz gerçekleştirmesi için gerekli uçak biniş kartı ve pasaport işlemlerinin VIP’te görevli bir DHMİ görevlisi ve bir yer hizmetleri firması personelinin tamamladığı belirlendi.

Kaplan’ın Almanya’ya tek başına gideceği, bilet ve pasaport işlemlerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınması, T24'ten Tolga Şardan imzalı haberle duyurulmuştu. Ankara’da yer altı dünyasında "Kaplan" grubu olarak bilinen ve TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın iddiasına göre, yakın olduğu iddia edilen Süleyman Soylu ile telefonla görüştükten sonra beraberinde kalaşnikof silahlı adamlarıyla 15 Temmuz 2016 gecesi TRT’ye gelen, uyuşturucudan sabıkası olan ve Ankara narkotik polisinin takibinde olan Kaplan, önceki gün gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ile avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalandı.

Kaplan'ın ekibine yönelik operasyon devam ediyor. Esenboğa Havalimanı'nda yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alınan Kaplan'ın ekibine yapılan operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 25'e yükseldi.