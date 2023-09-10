Jandarma, Agrobay'da direnen işçileri taşıyan minibüse ceza kesti

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Agrobay işçilerinin direnişi 19. gününde devam ediyor. Dün 20 kişiyi gözaltına alan jandarma, bugün işçileri taşıyan minibüse ceza kesip trafikten men etti.

Jandarma, Agrobay'da direnen işçileri taşıyan minibüse ceza kesti

İzmir'in Bergama ilçesinde "dünyanın en büyük domates serasına sahip olduğunu" iddia eden Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık'ta Tarım İşçileri Sendikası (Tarım Sen) üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor.

Dün işçi ve sendikacılara saldırarak 20 kişiyi gözaltına alan jandarma, bugün de direnişçileri sera önüne taşıyan minibüse 20 bin TL ceza kesip trafikten men etti.

Haberi, direnişin devam ettiği sera önünden paylaşım yapan serbest gazeteci Kazım Kızıl duyurdu: "#Agrobay işçilerini gönüllü olarak direniş alanına taşıyan minibüse jandarma tarafından izinsiz yolcu taşıdığı gerekçesiyle 20.000 TL ceza kesildi. Ayrıca araç 60 gün boyunca trafikten men edildi."

Dün jandarmanın gözaltına aldığı 20 kişi arasında bulunan Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ile Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır Bergama Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hakimlik iki sendikacı hakkında "seranın girişine 500 metreden fazla yaklaşmama" şeklinde adli kontrol cezası verdi.

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